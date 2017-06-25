В Евпатории намерены установить «умные» остановки

В Евпатории за счет инвесторов планируют установить шесть «умных» остановок общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации Евпатории.

«Первый такой павильон скоро появится возле Театральной площади напротив кинотеатра «Ракета». На «умных» остановках можно будет подключиться к бесплатному wi-fi и подзарядить телефон. Безопасность обеспечит система видеонаблюдения, к которой будет иметь доступ полиция. Павильоны подсветят и дополнят рекламными носителями», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что на данный момент планируется установить шесть таких павильонов: по две остановки возле авто и ж/д вокзалов, по одной – у Театральной площади и рядом с колхозным рынком.

С 1 июля в Евпатории планируют ввести одностороннее движение на нескольких городских улицах. Подконтрольный Кремлю глава Евпатории Андрей Филонов заявил, что сейчас российские специалисты разрабатывают схему дорожного движения для 44 евпаторийских улиц. Она определяет направление движения, наличие пешеходных переходов, знаков и остановок общественного транспорта.