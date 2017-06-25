Паломники в Ватикане молились за мир и единство христиан в Украине

В Ватикане в соборе Святого Петра более 5000 украинских паломников молились за мир и единство православных и католиков в Украине. Об этом 25 июня сообщает Радіо Свобода.

Верующие собрались на торжественную литургию по случаю 150-летнего юбилея канонизации святого Иосафата Кунцевича, который прославился пасторской деятельностью за единство христиан.

Божественную литургию по византийскому обряду в главном католическом храме на папском престоле отслужил Верховный Епископ УГКЦ Святослав Шевчук. Папа Римский Франциск второй раз предоставил ему такую привилегию на проявление близости к Украине и уважения к личности святого Иосафата, которого чтит католическая церковь во всем мире.

«Мы сегодня просим, чтобы Бог вдохновил сердца всех христиан в Украине тем огнем-стремлением святого Иосафата к единству», – сказал Шевчук.

Перед литургией во время молитвы папа Франциск на площади Святого Петра поздравил паломников из Украины и представителей УГКЦ.

«Духовно соединяюсь с Божественной литургией (которую вы служите в соборе Святого Петра), выпрашивая у Господа для каждого из вас мужества в христианском свидетельстве и дара мира для дорогой украинской земли», – заявил понтифик.

Сообщается, что среди паломников в Ватикане была молодежь из Украины.

«Мне как участнику АТО было очень приятно услышать в Ватикане слова молитвы за нас, воинов, за ситуацию в Украине, потому что на родине думают, что нас забыли. Это не так. О нас помнят, нас поддерживают», сказал в комментарии Радио Свобода 25-летний Роман Чернявский со Львовщины.

Эти торжества состоялись в рамках национального паломничества к могиле украинского святого католика Иосафата, мощи которого хранятся в соборе Святого Петра.

Епископ УГКЦ Иосафат Кунцевич (1580-1623) прославился религиозной деятельностью после объявления Брестской унии об объединении православной и католической церквей под юрисдикцией папы Римского.

Религиозный деятель погиб 1623 от рук разъяренных оппонентов. Факт мученической смерти стал поводом для Святого престола зачислить его к лику святых за преданность Церкви и готовность умереть ради ее единства.