Севастопольца будут судить по обвинению в убийстве бейсбольной битой

В Севастополе будут судить 31-летнего жителя, обвиняемого в убийстве друга. Об этом сообщили в пресс-службе российского управления Следкома по Севастополю.

«По данным следствия, вечером 21 января текущего года в ходе распития алкоголя между обвиняемым и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес товарищу битой не менее 20 ударов по различным частям тела, после чего, в целях сокрытия следов совершенного злодеяния, вытащил тело потерпевшего на лестничную площадку, а сам отправился в ближайший бар, где рассказал, что у него в подъезде лежит незнакомый человек, которому требуется медицинская помощь», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в настоящее время уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передаче в суд для рассмотрения по существу.