Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Катар рассматривает требования соседних государств о прекращении дипломатического спора. Об этом 25 июня сообщает Радіо Свобода.

«Катар внимательно изучает и рассматривает ряд требований от Бахрейна, Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ», – отметил Тиллерсон в заявлении, обнародованном 25 июня.

Правительства США, Саудовской Аравии, Египта и Бахрейна 22 июня составили список из 13 требований к Катару, один из пунктов – закрытие телекомпании «Аль-Джазира», на рассмотрение этих требований дали 10 дней.

«Несмотря на то, что некоторые из этих элементов Катару будет трудно выполнить, существуют значительные сферы, которые являются основой для постоянного диалога, который ведет к решению», – добавил Тиллерсон.

Он отметил, что Катар и четыре арабских государства должны сесть за стол переговоров, чтобы решить эту ситуацию.

«Снижение риторики также поможет облегчить напряжение», – убежден Тиллерсон, добавив, что Соединенные Штаты будут поддерживать тесную связь со всеми заинтересованными странами.

Напряженность в отношениях между странами Персидского залива и другими партнерами США в арабском мире выросла ранее в этом месяце, когда Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет разорвали отношения с Катаром по подозрению в поддержке им экстремизма. Эти обвинения Катар отвергает.