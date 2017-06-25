В российском МЧС по Крыму обязали города усилить контроль за полигонами отходов

В российском МЧС по Крыму поручили крымским городам усилить контроль за полигонами твердых коммунальных отходов в связи с недавним поджогом свалки в Черноморском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В срок до 10 июля 2017 года все муниципальные образования должны представить в чрезвычайное ведомство информацию о проведенных превентивных мероприятиях по предотвращению чрезвычайных происшествий, связанных со стихийными возгораниями (поджогами) на территориях полигонов ТКО», – говорится в сообщении.

19 июня жители поселка Черноморское сообщали о пожаре на полигоне ТКО, тогда едкий дым накрыл весь населенный пункт.

В конце января 2017 года подконтрольное Кремлю правительство Крыма утвердило программу в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам нынешнего крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.