В Ялте за счет городского бюджета намерены ликвидировать несанкционированные свалки

В Ялте намерены за счет городского бюджета ликвидировать несанкционированные свалки общим объемом более 3,7 тыс кубометров. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации города.

«В апреле с фирмой ООО «К-2» был заключен муниципальный контракт на ликвидацию в регионе несанкционированных свалок, общим объемом 3709,46 м³. На эти цели из средств местного бюджета было выделено порядка 4 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что помимо бюджетных денег на ликвидацию свалок привлекают и частные средства.

«Несанкционированную свалку на улице Южнобережное шоссе, 41, в районе станции по перегрузке твердых бытовых отходов, придется убирать предприятию, которое с 2014 года незаконно свозило на эту территорию свой мусор», – отметили в пресс-службе.

В конце января 2017 года подконтрольное Кремлю правительство Крыма утвердило программу в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам нынешнего крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.