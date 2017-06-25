В Иране арестовали 50 человек, подозреваемых в связях с террористами

Иранские власти арестовали по меньшей мере 50 человек, подозреваемых в связях с «террористическими» группировками в западной провинции. Об этом 25 июня сообщает Радіо Свобода.

«После терактов в Тегеране в провинции Керманшах арестованы более 50 человек, связанных с террористическими группировками», – заявил прокурор провинции Немат Садеки правительственному информационному агентству ИRNA.

«У задержанных было изъято значительное количество поясов смертников, электронных детонаторов и оружия», – отметил Садеки.

Аресты произошли после атак 7 июня в столице Ирана. Ответственность за нападения на иранский парламент и мавзолей основателя нынешнего исламского режима Ирана аятоллы Руголлы Хомейни взяла на себя группировка «Исламское государство».