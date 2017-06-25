Севастопольский детский оздоровительный центр «Ласпи» впервые за последние два года начал принимать детей. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

«Мы находимся в начале пути восстановления легендарного лагеря, который так любят и севастопольцы, и гости нашего города. На сегодняшний день отремонтировано 8 корпусов, что позволит центру принимать на оздоровление в каждую смену 200 ребят. После завершения сезона – с 1 сентября, реконструкция лагеря продолжится», – отметил подконтрольный Кремлю исполняющий обязанности главы города Дмитрий Овсянников.

Сообщается, что на первый этап ремонтых работ из бюджета города было выделили 75 млн рублей (около 33 миллионов гривен – КР). Кроме того, правительство России поддержало инициативу главы Севастополя выделило из резервного фонда на второй этап реконструкции 280 млн рублей.

«Эти средства позволят нам отремонтировать зимние четырехэтажные корпуса, привести в порядок коммунальную инфраструктуру лагеря, после чего мы сможем увеличить количество детей в каждой смене до 600 человек и сделать отдых в нем круглогодичным», – добавил Овсянников.

Директор лагеря «Ласпи» Василий Фетисов заявил, что в течение лета 2017 года будет составлена проектно-сметная документация на все объекты, подлежащие ремонту, и проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика на проведение всех запланированных ремонтных работ.