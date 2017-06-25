Языковед Мозер стал лауреатом премии имени Ивана Франко

Известный языковед, профессор Института славистики Венского университета Михаэль Мозер стал лауреатом международной премии имени Ивана Франко в 2017 году. Об этом 25 июня сообщает Радіо Свобода.

Как сообщается на сайте фонда Ивана Франко, книга Мозера «Новые причины к истории украинского языка» была признана лучшей в номинации «За весомые достижения в области украинистики».

В номинации «За значительные достижения в области социально-гуманитарных наук» лауреатом признали почетного профессора Львовского национального университета имени Ивана Франко Олега Шаблия с его научной работой «Общественная география».

Лауреатов определили 24 июня во время заседания жюри премии Ивана Франко в Институте славистики Венского университета. В этом году в состав жюри вошли 12 ученых из университетов Украины, Австрии, Чехии, Польши и США.

Победители премии имени Ивана Франко получают денежное вознаграждение (в этом году премиальный фонд составляет 500 тысяч гривен – КР) и золотой знак лауреата. Церемония награждения лауреата состоится 27 августа в Дрогобыче Львовской области.

Ежегодная премия имени Ивана Франко является почетным признанием научных открытий, весомых достижений и значительных заслуг ученых мира в области украинистики и социально-гуманитарных наук. Инициатором создания фонда стал внук Ивана Франко – Роланд Франко.