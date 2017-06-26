Радио Крым.Реалии: Путин в Крыму, призыв в российскую армию и День крымскотатарского флага

Как встречали Путина в аннексированном Крыму? Что нужно знать крымчанам о призыве в ряды Вооруженных сил России? Как сегодня в России и в аннексированном Крыму воспринимают крымскотатарский флаг?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Павел Казарин обсуждает с экспертами приезд в аннексированный Крым российского президента Владимира Путина, призыв крымчан в российскую армию и День крымскотатарского флага.

Гости эфира: украинский политолог Тарас Березовец; российский политолог Иван Преображенский; глава коллегии адвокатов «Призывник» Аркадий Чаплыгин; обозреватель политического отдела «Новой газеты» Кирилл Мартынов; активист национального движения крымских татар Нариман Джелял; ветеран крымскотатарского национального движения Зодие Салиева; исполняющая обязанности министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

Радио Крым.Реалии выходит по будням на сайте Крым.Реалии с 7:00 до 10:00, а также в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26, жители материковой Украины звонить по телефону+38 044 490 29 05 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.