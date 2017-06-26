Турция: полиция в Стамбуле разогнала участников гей-парада

В Турции полиция помешала активистам провести марш за права ЛГБТ. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Организаторы марша пообещали пройтись маршем на центральной площади Стамбула Таксим, несмотря на запрет проводить гей-парад из-за проблем с безопасностью после угроз ультранационалистической группы.

Силовики не позволили группам людей перейти на проспект Истикляль, где организаторы планировали провести митинг.

Как заявили активисты и свидетели, полицейские стреляли резиновыми пулями, чтобы разогнать одну из групп людей, задержали нескольких человек.

В марте 2014 года в Стамбуле в параде приняли участие 100 000 человек, это стало одним из крупнейших событий «ЛГБТ-прайда» в мусульманском мире.

В Турции гомосексуализм не запрещен, но сообщается об обвинении в дискриминации геев.