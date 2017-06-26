Ялтинские чиновники уверяют, что в отелях города нет «нелегальных работников»

Во время совещания с руководителями крупнейших объектов санитарно-курортного комплекса Ялты проссийский глава администрации города Андрей Ростенко заверил, что в городских отелях нет «нелегальных работников». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ялты.

«Данному вопросу особое внимание уделяет Глава Республики Крым Сергей Аксенов, Совет Министров, Федеральная налоговая служба и администрация города Ялты», – добавил Ростенко.

Как разъяснил директор ООО «Отель «Бристоль» Вячеслав Курашин, руководители крупнейших в отелей и санаториев не заинтересованы в том, чтобы нанимать нелегальных работников.

«Наша цель предоставить гостю хороший отдых, поэтому мы обучаем своих сотрудников и требуем, чтобы они несли ответственность за свои проступки. С трудоустроенного работника мы можем это потребовать», – рассказал Курашин.

В период майских праздников средняя загрузка крымских отелей, по данным Минкурортов Крыма, составила 33,3%. При этом на Ялту пришлось 47,5% туристов от общего количества отдохнувших, в то время как в Евпатории побывали 19%, а в Саках 8% от общего количества приехавших в Крым.