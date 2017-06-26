В ФСБ России заявили об использовании террористами мессенджера Telegram

Федеральная служба безопасности России заявила об активном использовании террористами и «их кураторами за рубежом» мессенджера Telegram, в том числе при планировании и осуществлении теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Ведомство отмечает, что «в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек международных террористических организаций фиксируется полное использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами за рубежом».

«Наиболее активно членами международных террористических организаций на территории России используется мессенджер Telegram, что предоставляет террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации», – заявляют в ФСБ.

23 июня глава «Роскомнадзора» (организация, которая в России отвечает, в частности, за блокирование сайтов) Александр Жаров в открытом письме к создателю Telegram Павлу Дурову призвал команду сервиса выполнить российское законодательство и зарегистрироваться в статусе распространителя информации. В противном случае, по закону, мессенджеру грозит блокировка, отметил он.

Дуров назвал стремление российских властей заблокировать сервис «саботажем государственных интересов». Он отмечает, что после блокировки Telegram переписки российских чиновников перейдут в сервисы, которые находятся под контролем США.

В ответ на это глава «Роскомнадзора» Александр Жаров заявил, что Дуров «нейтральный в отношении террористов и преступников, которые пользуются его мессенджером, и совершенно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram».

Telegram позиционируется как мессенджер с зашифрованной перепиской. Официальная регистрация сервиса в России обяжет администрацию Telegram сохранять переписку пользователей и предоставлять властям ключи для расшифровки сообщений. Павел Дуров неоднократно заявлял, что Telegram никогда на такое не согласится.