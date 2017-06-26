Керченская переправа возобновила работу после временной приостановки

Керченская паромная переправа утром, 26 июня, возобновила свою работу после временной приостановки. Об этом сообщает российское управление МЧС в Крыму.

По информации ведомства, ранее переправа останавливалась на несколько часов в связи с неблагоприятными погодными условиями (туман).

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем соседней России. По украинскому законодательству, въезд в аннексированный Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.