Ко Дню крымскотатарского флага в Киеве запланировали автопробег и митинг

В Киеве 26 июня планируют проведение ряда мероприятий ко Дню крымскотатарского флага. В частности, пройдет автопробег и митинг на Майдане Независимости. Об этом на пресс-конференции сообщил член Меджлиса Риза Шевкиев.

«Начало с автопробега с крымскотатарскими флагами и государственными флагами Украины, начало – 16:00 от ТЦ Большевик. В 18:30 колонна подъезжает на Крещатик, на угол улицы Богдана Хмельницкого. В 18:00 на Майдане – детская программа, конкурсы детского рисунка. В 18:30 от перекрестка Богдана Хмельницкого шествие с большим полотнищем пройдет шествие до Майдана, где пройдет митинг», – рассказал член Меджлиса.

Также Риза Шевкиев призвал киевлян и гостей города принять участие и поддержать крымских татар.

Крымские татары в понедельник, 26 июня, отмечают день национального флага. Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымскотатарского народа, который прошел 26-27 июня в Симферополе в 1991 году.

​Флаг крымских татар представляет собой полотно небесного цвета с изображенным на нем знаком – тамгой – золотого цвета.