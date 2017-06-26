Суд по делу Януковича перенес заседание на 29 июня

Оболонский районный суд Киева перенес на 29 июня следующее заседание по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича, где его обвиняют в государственной измене. Причиной переноса - отсутствие Януковича в заседании как в зале суда, так и в режиме видеоконференции.

22 июня Оболонский райсуд Киева официально вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича на ближайшие 10 заседаний. Соответствующее сообщение суд опубликовав в «Правительственном курьере». Также суд напомнил Януковичу о возможности участия в заседании в режиме видеоконференции.

Коллегия судей Оболонского райсуда Киева 16 июня приняла решение о начале рассмотрения дела экс-президента Виктора Януковича по обвинению в государственной измене по существу 26 июня.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности относительно превышения им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти 2010 года. Пока ни одно из этих производств не рассматривалось в судах по существу.

Экс-президент Украины, сбежавший в Россию после расстрелов протестующих на Майдане, обвинения отвергает.