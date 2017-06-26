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Суд по делу Януковича перенес заседание на 29 июня

Виктор Янукович

Оболонский районный суд Киева перенес на 29 июня следующее заседание по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича, где его обвиняют в государственной измене. Причиной переноса - отсутствие Януковича в заседании как в зале суда, так и в режиме видеоконференции.

22 июня Оболонский райсуд Киева официально вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича на ближайшие 10 заседаний. Соответствующее сообщение суд опубликовав в «Правительственном курьере». Также суд напомнил Януковичу о возможности участия в заседании в режиме видеоконференции.

Коллегия судей Оболонского райсуда Киева 16 июня приняла решение о начале рассмотрения дела экс-президента Виктора Януковича по обвинению в государственной измене по существу 26 июня.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности относительно превышения им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти 2010 года. Пока ни одно из этих производств не рассматривалось в судах по существу.

Экс-президент Украины, сбежавший в Россию после расстрелов протестующих на Майдане, обвинения отвергает.

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