За выходные в горах Крыма спасли двоих человек

За прошедшие выходные в горах Крыма оказали помощь двум туристам, один из которых в связи с полученными травмами не мог передвигаться. Об этом сообщает пресс-служба российского управления МЧС полуострова.

По информации ведомства, одно из происшествий случилось в Бахчисарайском районе, вблизи Большого каньона 24 июня. Сообщается, что женщина повредила ногу. В течение 20 минут спасателям удалось найти туристку и оказать ей помощь.

Как сообщили в пресс-службе, еще одного одного туриста обнаружили в районе Косьмо-Дамиановского монастыря, где мужчина, совершавший прогулку возле горы Роман-Кош, потерял ориентиры и не мог найти обратный путь.

Пострадавший оказался жителем российского Краснодара. Как проинформировали в ведомстве, в медицинской помощи он не нуждался.