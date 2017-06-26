Опрос в России: Сталин снова возглавил рейтинг выдающихся людей

В рейтинге выдающихся людей в мировой истории на первое место россияне поставили Иосифа Сталина, свидетельствуют данные опроса российского «Левада-центра», обнародованного 26 июня.

«Выдающимся человеком всех времен и народов» Сталина назвали 38 процентов опрошенных. На втором месте – Владимир Путин и Александр Пушкин. Их назвали по 34 процента респондентов. На четвертом и пятом местах – Владимир Ленин и Петр I.

Участникам опроса предлагали самостоятельно выбрать имена выдающихся личностей и при желании, дать несколько ответов. Поэтому сумма всех ответов превышает 100 процентов.

Пять лет назад социологи проводили аналогичный опрос. Тогда на первом месте также был Сталин (42 процента), а замыкал пятерку Путин (22 процента).

В последние годы в России растет число людей, которые положительно относятся к Сталину. В стране открывается все больше музеев Сталина, ему ставят памятники, находят политические оправдания сталинских репрессий, несмотря на миллионы жертв.

Президент России Владимир Путин в фильме Оливера Стоуна заявил, что считает «лишнюю демонизации Сталина» одним из способов атаки на СССР и Россию.

23 июня в Сахаровском центре в Москве состоялась акция «Антисталин», участники которой выразили обеспокоенность попытками оправдать советский режим 1930-1950-х годов.