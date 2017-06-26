Киевлянина с патронами не пропустили в Крым – Госпогранслужба Украины

Пограничники Херсонского отряда совместно с представителями Государственной фискальной службы Украины не допустили перемещения патронов через админграницу с аннексированным Россией Крымом.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, 26 июня на контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак», на автомобиле «Toyota» прибыл 49-летний киевлянин, который направлялся в Крым.

«При осмотре транспортного средства сработала служебная собака Спайк, натренированная на поиск оружия и взрывчатых веществ. Пограничники совместно с представителями фискальной службы тщательно осмотрели авто и обнаружили в подлокотнике у сиденья водителя патрон 12 мм до охотничьего ружья, 5 патронов калибра 9 мм к травматическому оружию, а также металлические наручники», – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что обнаруженные предметы пограничники передали представителям Национальной полиции и сообщили о возможном факте уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК Украины «Ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения».

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».