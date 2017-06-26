Иностранцу запретили въезд в Украину за посещение Крыма через Керчь – погранслужба Украины

Украинские пограничники не пропустили на материковую часть Украины гражданина Таджикистана, который прибыл в аннексированный Крым из соседней России, чем нарушил украинское законодательство.Об этом 26 июня сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По сообщению ведомства, 25 июня на контрольный пункт пропуска «Чонгар» из аннексированного Крыма в пешем порядке прибыл 47-летний гражданин Таджикистана.

«Во время прохождения контроля пограничники установили, что у иностранца нет спецразрешения на пребывание на оккупированном полуострове, куда он попал через недействующий пункт пропуска в Керчи. Кроме того, в паспортном документе гражданина военнослужащие Бердянского отряда обнаружили два поддельных штампа о пересечении государственной границы», – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что украинские пограничники не пропустили иностранного гражданина на материковую часть страны, и запретили ему посещать территорию Украины сроком на 3 года.

По данному факту пограничники направили сообщение в Национальную полицию об обнаружении признаков уголовного преступления 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».