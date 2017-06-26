Российский политолог: крымчанам внушили идею собственной «уникальности»

Во время аннексии полуострова российские власти внушили крымчанам идею об «уникальности». А в последнее время они пытаются уравнять полуостров с другими регионами соседней России. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал российский политолог Иван Преображенский.

«Мы не можем говорить о том, что Крым – это стандартное российское пространство, как бы российским властям этого не хотелось. В Кремле хотели бы этого добиться от крымчан, но они по-прежнему воспринимают сами себя – как некое «иное». В отличие от жителей большинства российских регионов, у крымчан есть представление о некоей своей уникальности, которое, кстати, им внушили непосредственно российские власти», – объяснил политолог.

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По словам Преображенского, Крым уже не является единственным оправданием для любых действий российских властей. И сейчас в Кремле сражаются за голоса «некрымского» меньшинства – тех россиян, которых тема полуострова не интересует.

«Им нужно сохранить психологический ресурс от аннексии Крыма до президентских выборов. Хотя, в первую очередь, стоит вопрос о том, как примирить не слишком позитивно настроенное к Крыму меньшинство с крымским большинством. Судя по поведению Кремля, в первую очередь, им нужны голоса тех, кто сейчас не «за» Крым, голоса тех, кого полуостров, в принципе, не интересует. Сейчас появилось новое «некрымское» меньшинство. Их не интересует тема Крыма. Их волнуют другие вопросы. И именно эти другие вопросы – самая сложная проблема для Кремля», – считает политолог.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».