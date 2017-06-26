Украинские пограничники фиксируют транспортные очереди на админгранице с Крымом

Украинские пограничники предупреждают о ситуации с пропуском автомобилей через административную границу с Крымом. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на минувших выходных возле некоторых пропускных пунктов были зафиксированы транспортные очереди.

Помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов уведомил, что на выходных перед контрольным пунктом «Каланчак» наблюдали скопление транспортных средств – на выезд из материковой Украины ожидало около 35-45 автомобилей. Однако в понедельник, 26 июня, очередей уже нет.

Тем временем, по данным пресс-службы Бердянского пограничного отряда, возле КПВВ «Чонгар» в субботу более 70 транспортных средств ожидали выезда из материковой части Украины. В воскресенье ситуация изменилась – и скопления транспорта не наблюдалось. В понедельник, 26 июня, перед пропускным пунктом снова образовалась небольшая очередь – около 40 машин.

В районе КПВВ «Чаплинка» скопления транспорта не наблюдалось.

В украинской Госпогранслужбе связывают происходящее с действиями российских служб на подконтрольных им так называемых пунктах пропуска. По данным пограничников, несмотря на значительное снижение пассажиро-транспортного потока российские службы замедляют пропускные операции, из-за чего и возникают очереди.

В свою очередь, российские пограничники обвиняют украинскую сторону в создании «пробок».

«Назвать причины сбоев в работе представители украинских государственных органов либо отказываются, либо ссылаются на несуществующие проблемы в российских пунктах пропуска», – цитирует РИА Новости Крым сообщение пресс-службы пограуправления ФСБ.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».