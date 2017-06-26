В ПАСЕ на этой неделе проведут «День Крыма» – Логвинский

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проведут «День Крыма», в котором примут участие дипломаты, послы и судьи Европейского суда по правам человека, сообщил Крым.Реалии 26 июня народный депутат Украины, заместитель председателя постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Георгий Логвинский.

По словам Логвинского, мероприятие состоится при поддержке Меджлиса крымскотатарского народа и правозащитных организаций.

«На этой сессии в ПАСЕ будет «День Крыма», я бы даже сказал, что с тем количеством мероприятий, которые мы делаем, это будет «сессия Крыма». Это и круглые столы на тему о правах на оккупированной территории... Прибыли жертвы репрессий, которые будут выступать перед депутатами Парламентской Ассамблеи, планируется презентация книги «Гибридная война», а также самое главное мероприятие – это большой прием для депутатов Европарламента, Парламентской Ассамблеи, судей Европейского суда по правам человека, послов, на котором мы попытаем я передать атмосферу Крыма, для того чтобы здесь почувствовали реальность ситуации на оккупированной территории», – рассказал Крым.Реалии Георгий Логвинский.

Он добавил, что украинская делегация делает все, чтобы вопрос Украины и аннексированного Крыма оставался в повестке дня ПАСЕ.

«Украина будет звучать каждый час, я думаю, на протяжении всей сессии, чтобы про нас не забывали, чтобы проблемы Украины не остались замороженными. как замороженные конфликты или замороженные продукты. Мы не продукт, мы сильная страна, которая может даже многому научить европейских парламентариев», – добавил Логвинский.

В конце апреля 2017 года 45 членов ПАСЕ из разных стран и политических групп подписали декларацию с требованием к России выполнить предписание Международного суда ООН по восстановлению деятельности Меджлиса крымских татар и прекращения преследования украинского языка в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».