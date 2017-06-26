Севастопольцы жалуются на разросшуюся траву в городе

В Севастополе местные жители жалуются в российскую администрацию города на разросшуюся траву. В связи с этим, во время аппаратного совещания 26 июня исполняющий обязанности главы Севастополя Дмитрий Овсянников высказал неудовлетворительную оценку работе служб, которые отвечают за покос травы в городе.

По информации пресс-службы российского правительства Севастополя, Овсянников возложил ответственность за это на директора департамента городского хозяйства Андрея Чибисова.

«Для организации своевременного покоса растительности у вас есть все необходимые полномочия и большое количество подведомственных учреждений: распределите зоны ответственности между «Севавтодором», ГБУ «Парки и скверы», местными администрациями и управляющими компаниями. Решите задачу!», – сказал Овсянников.

По информации департамента городского хозяйства по состоянию на 26 июня в Севастополе силами 124 человек выкошено 495 га травы. В день скашивают около 40 га, однако, допущено отставание от утвержденного плана. Уже составлен уточненный график и необходимые карты благоустройства, которые предусматривают ликвидировать отставание до 10 июля.

Как сообщили в пресс-службе правительства, привлекут дополнительные силы и ресурсы.