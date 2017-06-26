Макрон подчеркнул важность фигуры Анны Ярославны

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом Украины Петром Порошенко отметил давние отношениях между Украиной и Францией и важность фигуры королевы Франции Анны, дочери князя Киевского Ярослава Мудрого.

«Между нашими двумя странами очень давние отношения, очень глубокая история, и вы (Порошенко – КР) этому посвятили некоторое время сегодня, чтобы отдать должное Анне Киевской. Вы показали, насколько важной является эта история XI века, древняя, глубоко укоренившая наши давние отношения», – сказал он.

Как сообщил пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко, после переговоров в Париже глава государства возложит цветы к памятнику Анне Киевской в Санлисе.

В мае после встречи с Макроном президент России Владимир Путин назвал королеву Франции Анну «русской».

В 1051 году Анна Ярославна, известная в мире как Анна Киевская, дочь киевского князя Ярослава Мудрого и шведской принцессы Ингигерды, вышла замуж за Генриха I, короля Франции, и стала королевой. Это произошло почти за сто лет до основания поселка Москва около 1147 года, когда Москва впервые была упомянута в письменных источниках. Лишь через несколько веков спустя этот город объединил вокруг себя земли, еще позже основал государство, взяв себе название Киевской Руси – «Русское» царство или потом в византийском звучании «Россия», «Российский империя».

Перенятие названия древнеукраинского государства является для современной России поводом для спекуляций с заявлениями о ведении истории от древнего Киевского государства и утверждений о «русском» характере Киевской Руси и ее деятелей.