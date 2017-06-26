Джемилев на «круглом столе» в ПАСЕ расскажет о нарушениях прав человека в Крыму – Логвинский

В рамках сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы проведут «круглый стол» на тему нарушений прав человека в аннексированном Россией Крыму, в котором примут участие лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, член Меджлиса Эскендер Бариев. Об этом 26 июня сообщил Крым.Реалии народный депутат Украины, заместитель председателя постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Георгий Логвинский.

По его словам, «круглый стол» с участием представителей Меджлиса крымских татар пройдет в ПАСЕ в рамках мероприятий ко «Дню Крыма», которые готовит украинская делегация.

По словам Логвинского, «символично», что основное мероприятие будет проходить в украинский День Конституции, который отмечают в среду 28 июня.

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проведут «День Крыма», в котором примут участие дипломаты, послы и судьи Европейского суда по правам человека. Как сообщил Крым.Реалии народный депутат Украины, заместитель председателя постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Георгий Логвинский, мероприятие состоится при поддержке Меджлиса крымскотатарского народа и правозащитных организаций.

В конце апреля 2017 года 45 членов ПАСЕ из разных стран и политических групп подписали декларацию с требованием к России выполнить предписание Международного суда ООН по восстановлению деятельности Меджлиса крымских татар и прекращения преследования украинского языка в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».