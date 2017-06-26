Порошенко и Макрон обсудили ситуацию в Крыму и на Донбассе

Во время переговоров президента Украины Петра Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном 26 июня большое внимание уделили ситуации в Крыму и противодействию российской агрессии против Украины. Об этом сообщил Порошенко в Твиттере.

Как сообщает пресс-служба украинского президента, на совместной встрече с журналистами, которая состоялась сразу поле переговоров, Петр Порошенко отметил, что главы Украины и Франции «очень тщательно обсудили все обстоятельства».

«Определили тактику наших действий на последующие несколько недель. Мы договорились о том, чтобы провести консультации и согласовать позицию для того, чтобы повысить эффективность возможной встречи в нормандском формате», – сообщил Петр Порошенко.

По его словам, для эффективной работы до следующей встречи в нормандском формате должны быть наработаны четкие предложения и конкретные документы, «одобрение которых должно наконец принести мир на многострадальную украинскую землю».

Порошенко также выразил уверенность в том, что твердая позиция Франции и ЕС по Крыму с непризнанием незаконной аннексии полуострова в 2014 году, является «прочным фундаментом для продолжения и расширения переговорного процесса с Францией и Европейским Союзом».

Президент Эммануэль Макрон заверил, что Франция является «серьезным партнером Украины в решении вопроса о прекращении конфликта на востоке Украины», и что Франция всегда поддерживала суверенитет Украины именно в рамках границ, признанных на международном уровне.

«Франция не признает аннексии Крыма», – подчеркнул он.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».