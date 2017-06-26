«Севастополь телеком» из-за аварии оставил абонентов без интернета

С середины дня 26 июня у абонентов подконтрольного России предприятия «Севастополь телеком» отсутствует подключение к сети интернет. Официального сообщения на сайте предприятия нет, однако, по данным сотрудников «Севтелекома», произошел сбой работы систем, вызванный скачком напряжения в электросети.

«Был скачек напряжения (электропитания). Оборудование «легло» (отказало или вышло из строя – КР)», – сообщили на предприятии.

Крым.Реалии местные жители рассказали, что связи с аварийными службами предприятия нет, линии перегружены. Кроме того не работают голосовые сервисы мобильного оператора «Севмобайл», который является частью компании.

Севастопольский филиал «Укртелекома» был захвачен в 2014 году, а его имущество было впоследствии «национализировано» по решению подконтрольного Москве правительства Севастополя. В городе ведет работу подконтрольное России предприятие «Севастополь телеком».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».