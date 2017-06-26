В Крыму сообщают о задержании членов профсоюза работников культуры полуострова, которые вышли 26 июня на площадь Ленина в Симферополе для участия в согласованном мероприятии. Об этом сообщает российский активист, проживающий в Крыму, Илья Большедворов.

Большедворов опубликовал в своем Фейсбуке видео, на котором группа женщин, часть из которых несут свернутые листы бумаги, некоторые из них – с детьми, идут к площади имени Ленина в Симферополе. Там они выстраиваются в ряд, но не разворачивают свернутые листы.

На камеру некоторые участники группы говорят о «незаконных действиях правительства Крыма», которые привели к тому, что профсоюз лишился детского лагеря «Салют».

«Детский лагерь «Салют», который мы строили почти 50 лет, за профсоюзные взносы, у нас незаконно отобрали, и мы будем стоять здесь до тех пор, пока лагерь нам не вернут», – сказала одна из присутствовавших на площади женщин, не назвавшая своего имени.

Собравшиеся утверждали, что получили разрешение на проведение мероприятия от подконтрольной Кремлю администрации города. Тем не менее, как зафиксировано на видео, на площади появились сотрудники российской полиции, утверждавшие, что мероприятие не было согласовано.

«Я попрошу проследовать в автомобиль всех участников мероприятия», – заявил представитель российской полиции, отметивший, что собравшихся намереваются доставить в ОВД Центральный.

В Евпатории разгорелся скандал вокруг детского оздоровительного лагеря «Салют». В 2014 году его «национализировали», лагерь принадлежал крымскому профсоюзу работников культуры. На протяжении нескольких лет власти полуострова не трогали «Салют», но в конце 2016-го потребовали у прежней администрации покинуть территорию лагеря. В ответ профсоюзные работники устроили протесты с требованием вернуть их собственность.

1 мая в центре Симферополя прошла традиционная демонстрация, во время которой члены профсоюза развернули плакаты с требованием вернуть им детский лагерь «Салют».

Сообщалось, что профсоюз работников культуры аннексированного Крыма дважды обращался в подконтрольную России администрацию Симферополя за разрешением провести акцию, и дважды получал отказ.