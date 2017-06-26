«Мемориал»: крымского журналиста Семену преследуют по политическим мотивам

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал, что крымского журналиста, автора Крым.Реалии Николая Семену преследуют по политическим мотивам. Как сообщается на сайте организации 26 июня, «Мемориал» «считает незаконным и политически мотивированным уголовное преследование крымского журналиста Николая Семены».

«Мы требуем прекратить уголовное дело против него», – говорится в сообщении.

«Статья Семены была ответом на текст Сергея Субботина «Блокадная сказка», также опубликованный на Крым.Реалии. Если Субботин писал о бессмысленности продуктовой и энергетической блокады Крыма со стороны Украины, опровергал тезисы сторонников блокады, говорил, что не хочет терпеть лишения, то Семена назвал такую позицию предательской, а Субботина – изменником Украины. С точки зрения Семены, ввести продуктовую блокаду Крыма Украине следовало с 19 марта 2014 года, сразу после «референдума». Оба мнения укладываются в рамки допустимой политической дискуссии, адекватной реально существующему международному конфликту», – говорится в заявлении российского правозащитного центра.

«Тем более, слова Семены не могут считаться преступными. По сути, криминальными следствие считает утверждение, что Крым должен быть возвращен Украине. Мы считаем противоречащей Конституции и международным обязательствам России саму статью 280.1 Уголовного Кодекса России, устанавливающую ответственность за выражение мнения по поводу территориальной целостности страны. Вопиющий характер носят преследования по этой статье за несогласие с аннексией Крыма, который к «территории России», с точки зрения международного права, отношения не имеет. Именно поэтому, несмотря на то, что при мониторинге политических репрессий в России мы отдаем приоритет делам, фигуранты которых находятся под стражей, мы считаем важным привлечь внимание к преследованию Николая Семены, а также Ильми Умерова», – отмечают на сайте «Мемориала».

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.