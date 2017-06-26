Украинский эксперт: возвращение Крыма возможно через 25 лет

Директор программы «Национальная безопасность и оборона» Украинского института будущего (UIF), основатель проекта Free Crimea Тарас Березовец считает, что возвращение Крыма под юрисдикцию Украины может занять более четверти века. Об этом эксперт заявил во время презентации доклада «Крым: три года оккупации» в Киеве 26 июня, сообщает «Интерфакс–Украина».

«Необходимо смотреть правде в глаза и согласиться, что возвращение Крыма в короткой перспективе не произойдет. Вероятность возвращения Крыма в перспективе до десяти лет близка к нулю, от 10 до 25 лет – вероятность такого сценария несколько выше. Наиболее реалистичный сценарий – это 25 плюс лет, если не учитывать каких-то форс-мажорных сценариев», – сказал Березовец.

К форс-мажорным обстоятельствам эксперт отнес смену режима в России и «приход там к власти демократического, адекватного президента».

Как второй кризисный сценарий Березовец рассматривает возможность «гражданского конфликта или гражданской войны, связанной с распадом Российской Федерации по примеру Советского Союза».

«Других реалистичных сценариев возвращения Крыма в состав Украины нет», – отметил Березовец.

По его словам, аннексия Крыма решила для России все проблемы с Черноморским флотом, которые существовали до 2014 года. За это время в составе Черноморского флота России появились два сторожевых корабля, два малых ракетных корабля, два противодиверсионных катера, оборудование для ракетных комплексов.

«Россия существенно усилила войска ПВО в регионе, разместив противовоздушные комплексы с радиусом действия до 150 км, а также значительно расширила возможности размещения ядерного оружия»,– добавил Березовец.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».