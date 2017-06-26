Крымский активист Нариман Джелял считает, что День крымскотатарского флага является одним из самых важных позитивных событий для крымчан, которые остались после российской аннексии на полуострове. Такое мнение Джелял высказал 26 июня в комментарии Крым.Реалии.

«Пока что День национального флага – это наиболее значимое политическое событие с позитивным окрасом. Я думаю, более значимым в политическом плане будет только день возрождения крымскотатарской государственности. Сегодня во всем Крыму можно встретить больше чем обычно крымскотатарских флагов, поэтому можно сказать, что День национального флага укоренился, по крайней мере, среди молодежной части крымскотатарского народа», – отметил Нариман Джелял.

Крымские татары 26 июня отмечают День национального флага. Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымскотатарского народа, который прошел 26-27 июня в Симферополе в 1991 году.

Флаг крымских татар представляет собой полотно небесного цвета с изображенным на нем знаком – тамгой – золотого цвета.

Президент Украины Петр Порошенко 26 июня поздравил крымскотатарский народ с Днем национального флага и выразил уверенность, что «крымскотатарский и украинский флаг будут гордо развеваться в свободном Крыму».

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев считает, что в нынешних условиях крымскотатарский флаг стал символом сопротивления и достоинства для многих жителей аннексированного Россией полуострова.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».