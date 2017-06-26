Пограничники: за две недели безвизом воспользовались 45 тысяч украинцев, есть 43 отказа

В Государственной пограничной службе Украины заявляют, что по состоянию на 25 июня с начала действия безвизового режима между Украиной и Европейским союзом, границу с ЕС при наличии только биометрического паспорта пересекли 45 тысяч украинцев, 43-м гражданам отказали в пересечении границы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, большинство отказов связаны с предыдущими нарушениями миграционного законодательства стран ЕС.

По данным пограничников, путешествуя в ЕС без виз, 15,7 тысячи украинцев воспользовались авиационным транспортом, другие – железной дорогой или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска, большинство – на границе с Польшей (16,3 тысячи граждан Украины).

11 июня вступила в силу визовая либерализация для украинцев при краткосрочных поездках в страны ЕС и «шенгена» (до 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства). Безвизовый режим касается всех государств-членов Европейского союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран «шенгенской зоны» за пределами ЕС.

Чтобы воспользоваться безвизовым режимом с ЕС от 11 июня украинцу надо иметь биометрический паспорт и, если попросят пограничники – доказать цель и условия поездки, свою платежеспособность.