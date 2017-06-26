МИД призывает ООН усилить давление на Россию из-за пыток в отношении украинцев 

Министерство иностранных дел Украины призывает государства-члены ООН усилить давление на Россию и заставить ее соблюдать свои обязательства, в том числе и Конвенцию против пыток.

Как говорится в заявлении ведомства, министерство в очередной раз привлекает внимание международного сообщества «к серьезным и системным нарушениям прав человека со стороны России как государства-агрессора, жертвами которых ежедневно становятся граждане в Донбассе, а также в оккупированной Автономной Республике Крым».

Кроме того, в МИД заявляют, что имеют «бесспорные свидетельства относительно систематического применения в отношении граждан Украины, которые содержатся на территории России и на оккупированных территориях, недозволенных методов дознания, пыток, методов психологического давления».

Российская сторона пока этих заявлений не комментировала.

26 июня международное сообщество отмечает Международный день поддержки жертв пыток.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения.

Как заявил 26 июля президент Украины Петр Порошенко, сейчас на неподконтрольной Украине территории Донбасса находятся 128 заложников, более 40 – на территории России.

Украинские заключенные в российских тюрьмах не раз заявляли о применении к ним пыток. Такие методы дознания, как рассказывают пострадавшие, также используются российскими спецслужбами в аннексированном Крыму. Правозащитники ряда организаций не раз подтверждали подобные сведения, выступая против насильственных методов и нарушений базовых прав человека.