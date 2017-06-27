Радио Крым.Реалии: Путин и Сталин, клещи и туристы, депортации 1944-го

Почему Иосиф Сталин остается одной из самых выдающихся личностей по результатам социологических опросов в России? Какие опасности подстерегают туристов, которые собрались отдохнуть в аннексированном Крыму? Почему в 1944 году из Крыма выселили армян, болгар и греков?

С 8:30 до 10:00 в эфире ток-шоу Александр Янковский ищет ответы на эти вопросы с научным сотрудником Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины Игорем Небогаткиным, главой общественной организации «Инфекционный контроль в Украине» Виктором Ляшко, российским философом Игорем Чубайсом, украинским политологом Петром Олещуком и крымским историком Сергеем Громенко.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.