С начала года российская таможня в аннексированном Крыму выявила 33 килограмма наркотических средств и прекурсоров (вещества используемых при изготовлении наркотических средств).

«26 марта 2017 года в ходе осуществления таможенного контроля в пункте пропуска Джанкой у гражданки, следовавшей из Украины, обнаружены пять литровых и две пол-литровые прозрачные пластиковые бутылки с жидкостью желтого цвета. Экспертиза показала, что жидкость, изъятая у гражданки, является прекурсором наркотического средства – «ангидридом уксусной кислоты». Концентрация вещества – около 90 %, а масса – шесть килограммов 130 граммов», – приводит данные пресс-служба ведомства.

По информации российской таможни, в отношении украинки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 229.1 Уголовного Кодекса России «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров».

После аннексии Крыма на территории полуострова возросла смертность среди наркоманов. Эти сведения предоставил в 2015 году специальный посланник Генсека ООН Пан Ги Муна по СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии Мишель Казачкин.

По его данным, из 805 живших в Крыму героиновых наркоманов, которые до аннексии полуострова Россией подвергались заместительной терапии, «от 80 до 100» уже умерли. Причины смертей, в основном, суицид и передозировка.