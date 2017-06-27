США: режим Асада может готовить новую химическую атаку в Сирии

В Белом доме считают, что сирийское правительство может вести подготовку к еще одной атаке с применением химического оружия. Вашингтон предупредил, что режим Асада «заплатит высокую цену», если это произойдет.

В сообщении Белого дома 26 июня говорится, что нынешние действия правительственных сил Сирии подобны тем, которые предшествовали химической атаке 4 апреля, в результате которой погибли десятки гражданских. Тогда это побудило президента США Дональда Трампа применить удар крылатыми ракетами по сирийской авиабазе.

«Если президент Сирии Башар Асад совершит новую акцию массового убийства с применением химического оружия, он и его военные будут платить высокую цену», – отметил представитель Белого дома Шон Спайсер.

Трамп приказал атаковать аэродром Шайрат в апреле – после того, как сообщил, что в результате проведенной правительством Асада химической атаки погибли по меньшей мере 70 человек. Сирия отрицает совершение нападения с применением химического оружия. Тот удар ухудшил отношения Вашингтона с Москвой, которая воздушными ударами поддерживает Асада в шестилетней гражданской войне.