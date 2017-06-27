В Керчи на территории форта Тотлебен с 19 июня работает отряд Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», задачей которого является разминирование памятника от взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по аннексированному Крыму.

Как отмечается, цель работ – сделать крепость безопасной для посещения туристов. «Ведь сегодня сохранившиеся архитектурные объекты в крепости представляют историко-культурную ценность. Однако из-за ожесточенных боев во время войн ныне на территории крепости до сих пор можно встретить «отголоски войны» – взрывоопасные предметы, сохранившие свою боевую способность», – сказано в сообщении.

К разминированию привлечены 30 человек, которые планируют за 3 месяца очистить территорию крепости общей площадью 50 га.

В марте общественный совет аннексированной Керчи одобрил строительство военно-патриотического парка «Патриот» на базе форта Тотлебен. Проект предусматривает демонстрацию образцов советской и российской военной техники.

Ранее военно-патриотический парк «Патриот» планировали построить возле горы Гасфорта близ Севастополя. Против этого выступили местные жители, экологи, архитекторы, краеведы. За строительство парка «Патриот» высказывались члены московской организации байкеров «Ночные волки», члены «народного ополчения» Крыма.

Крепость «Керчь» (форт Тотлебен) – уникальный памятник фортификационного строительства XIX века, является достопримечательностью Керчи и Крыма. По территории крепости проводятся туристические экскурсии. Некоторые подземелья до сих пор мало исследованы. Во время Второй мировой войны там находился военный гарнизон и склады с вооружением и взрывчаткой.