Суд в Крыму отказал защите Чийгоза в допросе муфтия Эмирали Аблаева

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отказал защите одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза в допросе крымского муфтия Эмирали Аблаева. Об этом 27 июня сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Во время заседания адвокат Николай Полозов ходатайствовал о допросе Аблаева, поскольку тот был активным участником событий 26 февраля 2014 года у Верховной Рады Крыма.

«Аблаев активно участвовал в событиях 26 февраля, за день до этого принимал участие в собрании Меджлиса. Во время митинга был на парапете фонтана, где провел публичный молебен и потом обратился к присутствующим с проповедью. Он может дать нам обо всем этом показания. Кроме этого, Аблаев был допрошен в качестве свидетеля во время досудебного следствия, однако по непонятным причинам в список свидетелей для выступления в суде следователем внесен не был», – отметил Полозов.

«Он один из первых лиц, принимавших решение о судьбе крымских татар. В том числе накануне событий 26 февраля. Обстоятельства переговоров, в которых он участвовал по своему статусу, решения, которые принимались. Обо всем этом он может рассказать», – поддержал адвоката Ахтем Чийгоз.

Но прокурор выступила против допроса Аблаева, и суд ее поддержал.

Также на этом заседании Полозов ходатайствовал о допросе спикера крымского парламента Владимира Константинова. Суд поддержал, допрос назначен на 10 июля.

В подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма на заседание по делу одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза явился глава подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан аннексированного Крыма Заур Смирнов. Продолжается его допрос.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.