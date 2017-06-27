В Москве присяжные объявят вердикт по делу об убийстве Немцова

В Московском окружном военном суде 27 июня ожидают объявление присяжными вердикта по делу об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

На скамье подсудимых – пятеро выходцев из Чечни: Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Ескерханов и Хамзат Бахаев. Во время следствия Дадаев и братья Губашевы свидетельствовали в этом деле, но в суде отказались от своих слов, заявив, что подверглись пыткам.

Вердикт будут объявлять присяжные, которых суд смог набрать только со второй попытки. Им предстоит ответить на 26 вопросов, главный из которых – виновен ли Заур Дадаев в убийстве Немцова. По версии следствия, именно Дадаев стрелял в Немцова.

Дочь Бориса Немцова Жанна и ее адвокаты убеждены, что убийство оппозиционного политика не раскрыто. Они настаивают на причастности лидера Чечни Рамзана Кадырова к убийству.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы.