Полиция: взрыв авто в Киеве расследуют как теракт

Полиция Киева сообщает, что взрыв автомобиля в столице, в результате которого утром 27 июня погиб водитель, расследуется по статье «террористический акт». По сообщению, водителем оказался действующий военный.

Кроме того, в полиции сообщили, что в результате взрыва, который произошел в Соломенском районе столицы Украины, пострадала также киевлянка 1990 года рождения.

«Женщину доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным медиков, у нее – осколочные ранения ног, ее жизни ничего не угрожает», – добавили в полиции.

Других подробностей пока не сообщается. На месте взрыва работают следователи.

Это уже второй за последнюю неделю взрыв автомобиля в Киеве. 23 июня в Шевченковском районе столицы Украины под водительским сиденьем одной из машин сработало неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва тогда пострадал мужчина 1970 года рождения.