Российские академики: «Керчь – самый древний город страны»

Ученый совет Института археологии Российской академии наук утверждает, что аннексированная Керчь является самым древним городом соседней России. Об этом «Крыминформу» сказала директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

«Ученый совет Института археологии РАН после доклада начальника пантикапейской экспедиции Владимира Толстикова признал, что город Пантикапей (современная Керчь) был основан в 610-590 годах до н.э. Соответствующая бумага поступила в Восточно-Крымский заповедник и сейчас мы готовим документы в президиум РАН и Правительство России, чтобы эта дата была официально зафиксирована», – сказала Умрихина.

Кроме того, она отметила, что «Керчь – столица первого государства на территории России, а именно – Боспорского царства».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».