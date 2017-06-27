Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Новости

Власти Симферополя разработали новые графики вывоза мусора

Подконтрольная Кремлю администрация Симферополя разработала 20 новых графиков вывоза твердых коммунальных отходов. Об этом рассказал российский начальник департамента городского хозяйства Юрий Тимонов в ходе оперативно-хозяйственного совещания, сообщает «Крыминформ».

«Всю прошлую неделю предприятие «Экоград» занималось пересмотром своих графиков. На 25 июня были приняты графики со временем посещения каждой контейнерной площадки. Все 20 графиков у нас сейчас разработаны и остается только их контролировать», – сказал Тимонов.

По словам подконтрольного Кремлю первого заместителя главы администрации Симферополя Александра Овдиенко, новые схемы движения мусоровозов отличаются дифференцированным подходом к каждому району города.

«Необходимость модернизации вызвана тем, что отсутствовала статистика, которая бы позволила определить, как часто и откуда мусор нужно вывозить. У нас есть площадки, откуда достаточно вывозить два-три раза в неделю, а есть места, где три раза в день нужно вывозить. Поэтому завтра уже будут контрольные варианты, а 30 июня схемы будут представлены главе Крыма», – добавил Овдиенко.

13 марта подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с российским главой администрации Симферополя Геннадием Бахаревым потребовал в течение недели решить проблему вывоза мусора в Симферополе, в том числе с территорий несанкционированных свалок.

28 апреля под двери двух крымских чиновников, отвечающих за уборку, выгрузили кучи мусора. По словам подконтрольного России министра экологии и природных ресурсов Крыма Геннадия Нараева, таким образом, были выполнены обещания российского главы Крыма Сергея Аксенова о наказании чиновников, не справляющихся со своими обязанностями.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG