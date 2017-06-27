Власти Симферополя разработали новые графики вывоза мусора

Подконтрольная Кремлю администрация Симферополя разработала 20 новых графиков вывоза твердых коммунальных отходов. Об этом рассказал российский начальник департамента городского хозяйства Юрий Тимонов в ходе оперативно-хозяйственного совещания, сообщает «Крыминформ».

«Всю прошлую неделю предприятие «Экоград» занималось пересмотром своих графиков. На 25 июня были приняты графики со временем посещения каждой контейнерной площадки. Все 20 графиков у нас сейчас разработаны и остается только их контролировать», – сказал Тимонов.

По словам подконтрольного Кремлю первого заместителя главы администрации Симферополя Александра Овдиенко, новые схемы движения мусоровозов отличаются дифференцированным подходом к каждому району города.

«Необходимость модернизации вызвана тем, что отсутствовала статистика, которая бы позволила определить, как часто и откуда мусор нужно вывозить. У нас есть площадки, откуда достаточно вывозить два-три раза в неделю, а есть места, где три раза в день нужно вывозить. Поэтому завтра уже будут контрольные варианты, а 30 июня схемы будут представлены главе Крыма», – добавил Овдиенко.

13 марта подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с российским главой администрации Симферополя Геннадием Бахаревым потребовал в течение недели решить проблему вывоза мусора в Симферополе, в том числе с территорий несанкционированных свалок.

28 апреля под двери двух крымских чиновников, отвечающих за уборку, выгрузили кучи мусора. По словам подконтрольного России министра экологии и природных ресурсов Крыма Геннадия Нараева, таким образом, были выполнены обещания российского главы Крыма Сергея Аксенова о наказании чиновников, не справляющихся со своими обязанностями.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».