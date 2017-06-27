Эксперт: отсутствие очистных сооружений в Крыму приводит к массовым кишечным заболеваниям

Отсутствие канализационно-очистных сооружений в аннексированном Крыму приводит к массовым заболеваниям кишечника у жителей полуострова. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал председатель общественной организации «Курортный Крым» Александр Бурдонов.

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По его словам, проблема в том, что сточные воды из отелей попадают в море. Пик инфекционных заболеваний у крымчан приходится на лето, когда температура воды поднимается выше 25 °C.

«Происходит бешеный всплеск по Южному берегу Крыма заболеваний верхних дыхательных путей. В это же время на Западном берегу полуострова крымчане получают кишечные заболевания. То есть, на ЮБК у людей сопли в августе, а в Западном Крыму люди не вылезают из туалетов», – отметил эксперт.

Он добавил, что проблему сточных вод на полуострове никто не может решить на протяжении многих лет. При этом, по его словам, проблема решается достаточно просто: «необходимо запретить работу любых объектов на полуострове, если у них не установлены собственные очистные сооружения».

«В течение последних трех лет мы надеялись на Федеральную целевую программу. Что выделят деньги для очистных сооружений для Крыма как для курорта. Но по очистным тут и конь не валялся», – сказал эксперт.

В преддверии курортного сезона российское руководство аннексированного Крыма решило отключать местные гостиницы от канализации. Российские чиновники заявляют, что таким образом борются с незаконным сбросом сточных вод в море. Сейчас от системы водоотведения уже отключено более 500 объектов капитального строительства на крымском побережье. Об этом 13 апреля сообщил подконтрольный Москве министр ЖКХ Крыма Сергей Карпов.

В феврале коммунальщики Крыма выявили, что более 2 тысяч абонентов сбрасывают отработанные воды прямо в море, ливневки или другие водные объекты.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».