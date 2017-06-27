В Крыму намерены завершить следствие по фигурантам ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» до 8 июля

Российские следователи, которые ведут дело ялтинской шестерки «Хизб ут-Тахрир», намерены завершить следствие до 8 июля. Об этом 27 июня в комментарии Крым.Реалии сообщил адвокат задержанных Александр Попков.

«На следствиях больше полутора лет человека нельзя держать в изоляторе, поэтому следователям либо надо выпускать людей, либо оканчивать следствие и передавать материалы в суд. Нас предупредил следователь, что будет заканчивать следствие и предъявлять окончательное обвинение на следующей неделе до 8 июля», – рассказал Попков.

Он добавил, что начать рассмотрение дела могут в военном суде Ростова-на-Дону.

«По российскому законодательству, все дела о терроризме, в том числе участие в террористической организации, которое вменяется нашим доверителям, могут рассматривать в нескольких военных судах, в том числе в Московским окружном суде и Ростовском. Это было по севастопольской четверке «дела Хизб ут-Тахрир». Дело Олега Сенцова также там рассматривалось, потому что есть террористический ярлык», – пояснил адвокат.

Фигуранты ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Арсен Джеппаров и Рефат Алимов находятся под стражей после того, как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года. Первых четверых обвиняемых ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» арестовали 11 февраля 2016 года. Среди них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».