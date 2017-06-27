Главного редактора «Страна.ua» Гужву выпустили из Лукьяновского СИЗО

Главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужву выпустили из Лукьяновского СИЗО в Киеве, сообщает корреспондент Радіо Свобода.

После выхода из СИЗО Гужва в очередной раз отверг обвинения в свой адрес и сообщил о намерении «работать дальше».

Он провел ночь в СИЗО, несмотря на то, что 26 июня адвокат Гужвы, бывшая министр юстиции Украины во времена президентства Виктора Януковича Елена Лукаш сообщила, что за него внесли залог. Защита заявила, что служащие Государственной судебной администрации не успели в понедельник подписать справку о перечислении за него залога.

Игоря Гужву задержали вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua». В его отношении открыто уголовное производство по статье 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

По данным правоохранителей, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским требовали от народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько 20 тысяч долларов (около 520 тысяч гривен – КР). Как сообщили в прокуратуре, после получения половины этой суммы Гужву задержали.

Гужва назвал предъявленные ему обвинения в вымогательстве «сфабрикованными».

24 июня Шевченковский районный суд Киева избрал для него меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца с альтернативой залога в сумме 544 000 гривен.