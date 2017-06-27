Ученый: активнее всего клещи в Крыму нападают на людей в июле

Научный сотрудник Института зоологии имени Шмальгаузена НАН Украины Игорь Небогаткин сообщает, что пик нападения клещей на Крымском полуострове теперь приходится на июль. Об этом он рассказал в эфире Радио Крым.Реалии.

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По его словам, это связано с изменениями климата, ведь раньше активность клещей приходилась на май и июнь. Эксперт отмечает, что Крым является опасной территорией, которая густо населена иксодовыми клещами. Их укусы могут привести к инфекционным заболеваниям.

«Самые опасные места – горные леса, водопады. Те места, где есть влага. Например, район Ай-Петри и Большая Ялта. Если лес бывает влажным две-три недели в году, то там точно будут иксодовые клещи. Дело в том, что условная зима в Крыму равна зиме в субтропиках. Там достаточно много влаги, что и обеспечивает большое количество клещей», – объяснил эксперт.

Специалист рекомендует крымчанам обращать внимание на таблички, где указано наличие клещей в парке или лесу. Также он предупреждает: для того, чтобы обезопасить себя от укусов клещей, универсальные средства для защиты от насекомых не подходят, так как клещ является пауком. Поэтому советует покупать те препараты, которые предназначены для борьбы непосредственно с клещами.

С начала года в медучреждения Крыма из-за укусов клещей обратились более двух тысяч человек. Об этом рассказала руководитель подконтрольного Кремлю управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, главный государственный санитарный врач полуострова Наталья Пеньковская, сообщает «РИА Крым».

Крымчанам напоминают о профилактике и необходимости обработки при отдыхе на природе.