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Организатор КаZантипа анонсировал второй фестиваль во Вьетнаме

Организатор КаZантипа Никита Маршунок анонсировал проведение второго по счету фестиваля под новым названием Epizode во Вьетнаме. Афишу фестиваля Маршунок выложил 27 июня на своей странице в Фейсбуке.

Сообщается, что фестиваль будет проходить на острове Фукуок в период с 31 декабря 2017 года до 10 января 2018 года.

​Фестиваль Epizode является преемником КаZантипа. С 1993 по 2013 года он проводился в Крыму: сначала в Щелкино, а затем – в селе Поповка.

В 2014 году организаторы фестиваля провели его в Грузии, где это вызвало протесты Грузинской православной церкви. В феврале 2015 года КаZантип попытались организовать в Комбодже, но там его запретили местные власти.

Летом 2015 года КаZантип под новым названием Befooz был запланирован в Крыму. Но российские силовые и контролирующие органы воспрепятствовали его проведению: отключили электричество, конфисковали генераторы и оцепили территорию ОМОНом. Тем не менее, тысячи посетителей Befooz оставались на территории с 31 июля до 16 августа.

В начале 2017 года КаZантип под новым брендом «Epizode» прошел во Вьетнаме, на острове Фукуок.

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