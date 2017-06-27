В Никитский ботанический сад «прибыли молодые ученые из разных стран мира» – пресс-служба

В Ялте в Никитском ботаническом саду проходит девятая Международная школа молодых ученых «Системная биология и биоинформатика» – SBB-2017. Как утверждают в пресс-службе ботсада, на нее прибыли ученые из США, Германии, Норвегии, Нидерландов и Люксембурга.

«Мы чрезвычайно рады нашему сотрудничеству с международным научным сообществом, потому что прекрасно понимаем: за этими молодыми учеными – наше будущее, от них зависит, какими темпами и в каком направлении будет развиваться наука», – отметил директор ботсада Юрий Плугатарь.

По его словам, школа предоставит молодым ученым «прекрасную платформу, которая послужит им хорошим стартом достижения новых вершин».

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

9 июня в Никитском ботаническом саду в Ялте открылась выставка «Динозавры в Крыму».

Никитский ботанический сад был основан в 1812 году в южнобережном поселке Никита. На его территории растут сотни видов различных растений, расположены кактусовая оранжерея и бамбуковая роща. Каждый год на территории сада проводят бал хризантем, выставки тюльпанов, роз, ирисов, лилейников и клематисов.