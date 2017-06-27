Съемочная группа британского канала ВВС с 23 по 25 июня работала в парке львов «Тайган», снимая материал для будущего документального фильма о парке и его хозяине. Об этом 27 июня Крым.Реалии рассказал крымский бизнесмен, собственник ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков.

«Съемочная группа ВВС сняла множество материалов о «Тайгане». Их интересовало многое, в том числе животные, проблемы с которыми я борюсь, мое мнение по тем или иным вопросам, мое отношение к властям. Снято много разных сюжетов: кормление львов в сафари, малыши «Тайгана», о том, как в парк «Тайган» водовозкой доставляется вода из Белогорского водохранилища. Съемочная группа ВВС не поленилась и сделала рейс с нашей водовозкой до водохранилища и обратно. Также фотографировались у десятиметровых букв «Парк львов Тайган», пока местные крымские власти их не снесли», – рассказал Зубков.

Бизнесмен сообщил, что ВВС планирует снять получасовой фильм о сафари-парке «Тайган».

«Писали много интервью и обещали мне, что о «Тайгане» сделают тридцатиминутный фильм, кстати, о всем Крыме обещали трехминутный сюжет. Съемочная группа состояла из восьми человек. Прекрасные, совершенно адекватные ребята, Кристофер, Селман, а еще у них прекрасные две переводчицы. Съемочная группа ВВС пробыла в «Тайгане» два дня, участвовала в моей пресс-конференции. ВВС не первый раз посещают мои парки, последний раз они были в 2014 году», – отметил он.

Сафари-парк «Тайган» в Белогорске – это самый большой в Европе питомник различных пород львов и других видов животных на территории 32 гектаров, основанный крымским бизнесменом Олегом Зубковым. В парке проживают более 70 львов. Всего в зоологических парках Зубкова содержатся три с половиной тысячи разных животных и птиц.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В 2016 году Олег Зубков посетил более 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.